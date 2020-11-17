В России ликвидировали партию Путина

После сообщений о намерении президента РФ Владимира Путина передать власть своей дочери Екатерине, в поле зрения российских СМИ попал еще один родственник лидера страны — его двоюродный племянник Роман Путин.

При этом по причине не самой приятной: по иску Министерства юстиции России Верховный суд страны ликвидировал партию «Народ против коррупции», лидером которой был. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на картотеку суда.

В суде изданию подтвердили эту информацию.

«Иск министерства юстиции удовлетворили, партию ликвидировали», — сказал собеседник «МБХ медиа».

В сентябре 2020 года в ЦИК предупредили, что до конца года в России могут ликвидировать четыре партии, в том числе «Народ против коррупции». По закону партию ликвидируют, если она семь лет подряд не участвовала в выборах. Чтобы избежать этого, надо выполнить одно из условий.

Кандидаты от партии должны быть выдвинуты и зарегистрированы либо на выборах президента или Госдумы, либо на выборах губернатора как минимум в 10% регионов, либо на выборах не менее чем в 20% региональных парламентов, либо на муниципальных выборах более чем в 50% субъектов.

Партии Путина это не удалось.

Роман Путин возглавил партию «Народ против коррупции» через две недели после вступления в неё, в июле 2020 года. Его избрали на пятилетний срок. Путин планировал участвовать в выборах в Госдуму.

Бизнесмен — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. После работы в ФСБ он был советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. В 2014 году Роман Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, которая вскоре сменила название и переехала в Россию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе любовницу Владимира Путина Алину Кабаеву поздравляли с рождением второго ребенка.

Фото: rbc.ru

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