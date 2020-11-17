Одной вакцины недостаточно: в ВОЗ сделали нерадостный прогноз о борьбе с коронавирусом

Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, отмечающей значительное числе заражений COVID-19 в мире, считает, что появление вакцины от коронавируса будет не совсем достаточным шагом для того, чтобы остановить пандемию — для этого понадобится целый комплекс мер.

Об этом глава ВОЗ написал в своем Twitter.

«С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их», — отметил гендиректор ВОЗ.

По его словам, необходимо продолжить тестирование, наблюдение за заразившимися, их изоляцию и лечение, а также отслеживать контакты и соблюдать карантин, вовлекать сообщества и отдельных граждан в борьбу с распространением инфекции.

Кроме того, Гебрейесус обратил внимание, что первые партии вакцин будут ограничены, поскольку в первую очередь будут привиты люди из групп риска, включая медиков и пожилых граждан.

Это, как отметил глава ВОЗ, должно способствовать снижению смертности и адаптации систем здравоохранения к ситуации, однако вирус продолжит представлять угрозу.

Поэтому, резюмировал глава организации, гражданам нужно объединить усилия со своими правительствами и неуклонно соблюдать все рекомендации специалистов — только в этом случае можно рассчитывать преодолеть опасное заболевание.

Напомним, что по данным ВОЗ, с момента начала пандемии во всем мире было зарегистрировано свыше 54 миллионов случаев заражения и 1,3 миллиона летальных исходов. 14 ноября был зарегистрирован антирекорд по суточному приросту заболевших — 660 905 новых случаев. В то же время по данным портала Worldometer, число заразившихся COVID-19 во всем мире приблизилось к 55 миллионам. Из них скончались 1,3 млн человек. Больше всего инфицированных выявлено в США (11,4 млн), Индии (8,9 млн) и Бразилии (5,9 млн).

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что согласно обещанию главы Офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихта, наша страна сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года.

Фото: РИА Новости

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