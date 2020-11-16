Медсестра из США описала ужасающие условия в больничной палате-«яме», куда больных COVID-19 отсылают умирать

Дипломированная медсестра Лаванна Риверс, работавшая по найму в Университетском медицинском центре города Эль-Пасо в американском штате Техас, рассказала в соцсети Facebook о больничной палате, которую в больнице прозвали «яма». Туда отсылают тяжело больных коронавирусом — фактически умирать.

Больницы штата переполнены, число заболевших стремительно растет. Те, кого отправляют в «яму», получают лишь минимальное лечение. Риверс и ее коллег проинструктировали сократить усилия по реанимации таких пациентов. Допускается лишь три попытки искусственного дыхания — после чего, если нет результата, пациента признают мертвым. В обычных условиях за жизни людей сражаются до конца.

«Я видела, как умирало много людей, которые, я чувствовала, не должны были умирать», — сказал Риверс. По словам медсестры, некоторые врачи вообще избегали лечения пациентов с COVID-19.

Она также утверждает, что была свидетельницей особого обращения с ВИП-персонами. Так, одна из них была женой врача и для нее делали все возможное — в отличие от остальных. «И знаете, что? Она была единственной пациенткой, которая выжила в отделении интенсивной терапии на этом этаже», — рассказала Лаванна.

Пост Риверс вызвал большой резонанс в соцсетях и в СМИ. В ответ на обвинения Риверс, представители Университетского медицинского центра заявили, что, хотя они и сочувствуют медицинскому персоналу, которому приходится переживать сильный стресс на работе, «они не могут полностью подтвердить указанную информацию». И подчеркнули, что Риверс проработала в больнице недолго.

В Эль-Пасо сложилась одна их наихудших ситуаций с коронавирусом во всем Техасе, который на прошлой неделе стал первым американским штатом, где число заболевших превысило миллион.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшая «Мисс Самара» показала шокирующее видео из морга, переполненного телами умерших от COVID-19.





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