Бывшая «Мисс Самара» показала шокирующее видео из морга, переполненного телами умерших от COVID-19

Победительница конкурса «Мисс Самара 2005» Ольга Кагарлицкая опубликовала у себя в Instagram шокирующее видео, снятое в городском морге. Бывшая королева красоты пришла туда, чтобы забрать тело своего отца — врача Геннадия Кагарлицкого, который умер в областном госпитале ветеранов войны. Он был госпитализирован с диагнозом двусторонняя пневмония. Ольга уверена, что отец был болен корнавирусом. Однако в больнице это пытаются скрыть.

Как говорит 37-летняя Ольга, морг переполнен телами умерших от COVID-19. По словам женщины, его сотрудники пытались не позволить ей туда войти, но она все равно сделала запись, чтобы пользователи сети смогли оценить масштаб пандемии. Кагарлицкая утверждает, что данные об умерших фальсифицируются. По официальной статистике в городе зарегистрировано семь умерших от COVID-19. Ольга утверждает, что их «намного больше» семи. Только во время ее визита в морге было более 50 тел.

Кагарлицкая пишет, что ее отец, врач скорой помощи с 50-летним стажем, заболел на работе, исполняя свой служебный долг. Он был госпитализирован 20 октября, прождав два дня приезда скорой помощи, а 7 ноября он умер. «У нас есть все основания не верить свидетельству о смерти, где не ставят ковид, так как патологоанатомы мне сказали, что за независимым анализом на ковид я должна обращаться в Министерство и в Москву. И они пойдут на любую фальсификацию». Все это делается, чтобы не осуществлять выплаты врачам, погибшим из-за ковид", — пишет она.





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