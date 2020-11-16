28.09 / 28.31 33.06 / 33.44
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

100-летний ветеран, собравший 40 млн долларов для медиков, стал старейшим мужчиной на обложке журнала GQ

13:34 16 ноября 2020
Том Мур на обложке журнала

100-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур, посвященный в рыцари королевой Елизаветой II в июле 2020-го года, стал старейшим мужчиной, чья фотография попала на обложку британского журнала GQ за всю историю этого издания.

Капитан Мур (которому впоследствии было присвоено звание почетного полковника) во время пандемии коронавируса собрал 40 миллионов долларов в пользу медиков и был провозглашен национальным героем. Он решил сделать 100 кругов на ходунках по собственному садику возле дома. Изначально Том планировал собрать тысячу фунтов. Но его инициатива получила огромный резонанс в прессе и соцсетях, и размеры пожертвований оказались намного больше.

В интервью, опубликованном GQ, сэр Том рассказал о своей личной жизни — о своих двух браках, о второй жене, которая боролась с деменцией, о том, что он впервые стал отцом в возрасте за 40 лет.

Мур признался, что каждое утро ест овсянку, в которую добавляет много сахара и сливок — потому что «в возрасте 100 лет холестерин его волнует меньше всего».

Фото GQ/PA

174

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Сергей Стерненко

А как же российская вакцина? Стерненко съязвил по поводу заболевания партнера Медведчука

Аделина и Сергей

Травма Влада Ямы и признание Надежды Мейхер: самые яркие моменты четвертьфинала «Танців з зірками»

Скрин видео

У Тимошенко раскрыли автора ее нового стиля

Юлия Тимошенко

Перемена во внешности Юлии Тимошенко поразила украинцев

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер