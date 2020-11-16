100-летний ветеран, собравший 40 млн долларов для медиков, стал старейшим мужчиной на обложке журнала GQ

100-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур, посвященный в рыцари королевой Елизаветой II в июле 2020-го года, стал старейшим мужчиной, чья фотография попала на обложку британского журнала GQ за всю историю этого издания.

Капитан Мур (которому впоследствии было присвоено звание почетного полковника) во время пандемии коронавируса собрал 40 миллионов долларов в пользу медиков и был провозглашен национальным героем. Он решил сделать 100 кругов на ходунках по собственному садику возле дома. Изначально Том планировал собрать тысячу фунтов. Но его инициатива получила огромный резонанс в прессе и соцсетях, и размеры пожертвований оказались намного больше.

В интервью, опубликованном GQ, сэр Том рассказал о своей личной жизни — о своих двух браках, о второй жене, которая боролась с деменцией, о том, что он впервые стал отцом в возрасте за 40 лет.

Мур признался, что каждое утро ест овсянку, в которую добавляет много сахара и сливок — потому что «в возрасте 100 лет холестерин его волнует меньше всего».

Фото GQ/PA



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