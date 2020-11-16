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Мир

Майя Санду на первом президентском брифинге высказалась об Украине

13:33 16 ноября 2020
Майя Санду

Майя Санду, которая победила на выборах президента Молдовы, сделала заявление о необходимости построения дружеских отношений с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина.

Избранная президентом Молдовы Майя Санду заявила на брифинге, что необходимо строить дружеские отношения с другими странами, в число которых входит Украина.

«Мы построим сбалансированную внешнюю политику, и мы будем строить дружественные отношения, включая Румынию и Украину», — сообщила Санду о внешнеполитических планах.

Она отметила, что диалог продолжится также с Россией и США.

Как сообщает Офис президента Украины, Владимир Зеленский по телефону поздравил Майю Санду с победой на выборах. Он подчеркнул, что Украина настроена на реализацию новых амбициозных проектов, которые направлены на содействие европейской интеграции обеих стран.

Напоминаем, Майя Санду в своей политике ориентируется на Европу.

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