Майя Санду на первом президентском брифинге высказалась об Украине
Майя Санду, которая победила на выборах президента Молдовы, сделала заявление о необходимости построения дружеских отношений с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина.
Избранная президентом Молдовы Майя Санду заявила на брифинге, что необходимо строить дружеские отношения с другими странами, в число которых входит Украина.
«Мы построим сбалансированную внешнюю политику, и мы будем строить дружественные отношения, включая Румынию и Украину», — сообщила Санду о внешнеполитических планах.
Она отметила, что диалог продолжится также с Россией и США.
Как сообщает Офис президента Украины, Владимир Зеленский по телефону поздравил Майю Санду с победой на выборах. Он подчеркнул, что Украина настроена на реализацию новых амбициозных проектов, которые направлены на содействие европейской интеграции обеих стран.
Напоминаем, Майя Санду в своей политике ориентируется на Европу.426
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