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Мир

Решившись на пластику носа, китаянка обнаружила после операции пропажу части уха

12:13 16 ноября 2020
Чжао

Китаянка по фамилии Чжао решила подкорректировать форму носа. Она обратилась в клинику города Чэнду, где ей провели ринопластику. Как пишет издание The Paper, после пластической операции 31-летняя женщина чувствовала себя хорошо, но спустя четыре дня неожиданно обнаружила, что у нее отсутствует часть правого уха: ее козелок (хрящевой выступ в передней части ушной раковины) был хирургически удален.

Шокированная пациентка обратилась с жалобой в больницу. Однако выяснилось, что она подписала контракт, который был невнимательно ею прочитан. В договоре было сказано, что во время операции может быть использована ее хрящевая ткань. Хирурги отрезали часть ушной раковины китаянки, чтобы завершить работу. Пять лет назад Чжао уже делала ринопластику, но тогда ее уши хирурги не трогали.

Женщина настаивает на возврате ей денег за операцию, выплате компенсации и проведении операции по восстановлению формы уха. Она говорит, что ей теперь не только неловко из-за того, что ее ухо выглядит так странно, но она еще и не может пользоваться наушниками, которые просто не держатся на месте. В бурный конфликт Чжао с администрацией больницы даже вмешалась полиция. Пока что дело ничем не закончилось.

Фото The Paper

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