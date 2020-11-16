Самолет при приземлении задавил медведицу

После случая на Камчатке, когда медведицу с медвежонком расстреляли на атомной подводной лодке, стало известно, что в американском штате Аляска самолет авиакомпании Alaska Airlines при приземлении насмерть сбил бурую медведицу, выбежавшую на взлетно-посадочную полосу. При этом за десять минут до посадки сотрудники аэропорта проверяли взлетное поле. Об этом пишет издание Anchorage Daily News.

Самолет «Боинг-737», который совершал посадку в темное время суток, получил повреждения во время столкновения с животным. Двухлетний медвежонок, который был с матерью, остался невредим. Не пострадали также пассажиры и члены экипажа самолета.

Аэропорт в американском городе Якутат частично огорожен забором. Сотрудники следят, чтобы дикие животные не выбегали на взлетно-посадочную полосу, но время от времени такое все же случается. Ранее авиалайнеры уже сбивали оленей и гусей. Медведь стал жертвой самолета впервые.

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