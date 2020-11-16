Придворный заговор: королевский дворец намеренно унизил принца Гарри

Многие западные СМИ, королевские эксперты-биографы и пользователей соцсетей убеждены, что принц Гарри и его жена Меган Маркл стали жертвами заговора придворных королевы Елизаветы II. Как сообщалось, Гарри отказали в просьбе возложить от его имени венок к военному мемориалу Кенотаф в Лондоне в честь Дня памяти павших. Помощники королевы заявили, что принц и его жена, сами отказавшиеся от статуса высокопоставленных членов королевской семьи, более не представляют интересы короны и не имеют права на подобные просьбы. Более того, эту информацию явно намеренно слили в СМИ.

Журналист Омид Скоби, соавтор новой биографии Гарри и Меган «В поисках свободы» (по слухам, она была написана при одобрении и содействии самих герцога и герцогини Сассекских) перепостил у себя в Twitter пост одного из сайтов новостей о знаменитостях: «Они отказывают принцу Гарри в просьбе возложить венок. И плюс к этому по каким-то причинам решают придать это огласке. Зачем? Чтобы дать нам понять, что ему не рады? Унизить его? Это невероятно жестоко».

От себя Омид, которого воспринимают, как «рупор» Гарри и Меган дополнил: «Весь этот инцидент кажется излишне неуважительным и недобрым».

This whole incident just seems unnecessarily disrespectful and unkind. https://t.co/mhSQ0nIc2t — Omid Scobie (@scobie) November 9, 2020

Позже он заявил в интервью на подкасте Heir Pod, что королева могла пересмотреть это решение и сделать для внука исключение, если бы захотела. Ведь для Гарри, посвятившего много лет своей жизни благотворительной работе в пользу военнослужащих, это значит очень много.

«После того, как венки возложили члены королевской семьи и премьер-министры, пришла очередь венков от благотворительных организаций, которые поддерживают военнослужащих и ветеранов. Гарри тоже имеет к этому прямое отношение. Я не знаю, почему нельзя было пойти на компромисс и позволить участвовать в этом одному из наиболее выдающихся ветеранов войны из королевской семьи нашего времени… Что еще более удивительно, так это то, что кто-то в институте монархии решил передать эту информацию одной из самых читаемых британских газет. Они предоставили эту сугубо личную информацию для всеобщего ознакомления, отвлекая внимание от ветеранов войны. Я не думаю, что люди стали бы спрашивать: „Где же венок Гарри?“, если бы эта тема не всплыла на страницах Sunday Times», — сказал Омид.

В точности неизвестно, принимала ли королева Елизавета участие в решении по поводу Гарри. По некоторым данным ей не было известно о нем.

Гарри, который сам отслужил в армии десять лет и дважды побывал в Афганистане, был крайне удручен отказом дворца. Они с Меган провели персональную церемонию возложения венков и букетов на могилы военнослужащих из стран Содружества на кладбище в Лос-Анджелесе. В Британии раскритиковали супругов за этот поступок, обвинив их в попытке эксплуатировать день траура в целях собственного пиара. Пара устроила на кладбище фотосессию, наняв фотографа знаменитостей Ли Моргана.

Фото PA



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