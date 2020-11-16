«Моя крошка стала грехом святейшего человека»: Папа Римский обрадовал парня бразильской модели

Бразильская модель Наталия Гариботто, фото которой лайкнул Папа Римский, сделала об этом пост, без лишней скромности заявив, что «получила благословение».

«В этот день я была благословлена, ты тоже можешь быть», — гласит подпись под ее игривым фото в Instagram.

Не смог сдержать гордости и парень Наталии, фитнес-тренер Кори Кортес. В комментариях к ее посту он написал: «Моя крошка стала грехом святейшего человека».

Судя по его личному Instagram, парень действительно очень гордится успехами девушки, поэтому часто постит их совместные фото.

Возможно, таким образом он хочет увеличить количество своих подписчиков, ведь на данный момент он в этом плане очень отстает от подруги (на нее подписаны 2,2 млн человек).

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