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Борис Джонсон ушел на самоизоляцию – он общался без маски с парламентарием, инфицированным COVID-19

8:09 16 ноября 2020
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на самоизоляцию. Он вынужден был это сделать после того, как выяснилось, что у одного из членов парламента, с которым он контактировал, оказался положительный результат теста на коронавирус.

12 ноября Борис Джонсон провел 35-минутную встречу с группой парламентариев от Консервативной партии. Позже стало известно, что у одного из участников встречи, Ли Андерсона, обнаружили коронавирус. Первые симптомы у Андерсона проявились 13 ноября. А результат теста он получил утром 15 ноября.

У самого Джонсона симптомов заболевания нет. Однако, как подчеркнул глава правительства, он поступает в соответствии с принятыми правилами. Джонсон продолжить работать в своей резиденции на Даунинг-стрит в течение ближайших 14 дней.

Как стало известно, на встрече премьер и парламентарии обходились без защитных масок. Это, как пишет Daily Mail, вызвало в Британии, где снова введен локдаун, волну критики. Премьер-министр, защищаясь, утверждает, что участники встречи соблюдали социальную дистанцию.

Джонсон и Андерсон на встрече

В конце марта 2020 года Джонсон заразился COVID-19. Болезнь протекала тяжело. Премьеру потребовалась госпитализация, и несколько дней он провел в отделении интенсивной терапии. Врачи не исключают возможности повторного заражения.

Фото PA/Twitter

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