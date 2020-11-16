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Мир

Нет маски – плати: британцы попали на огромные штрафы из-за отказа носить средства защиты

2:32 16 ноября 2020
Маска в транспорте

Несмотря на то, что в Британии ученые изобрели маску, которая может бороться с коронавирусом, рядовые граждане пока что без энтузиазма воспринимают саму идею ношения защитного средства, за что подвергаются серьезным наказаниям.

Так, пассажир автобуса в Лондоне был вынужден выплатить штраф в размере 1700 фунтов стерлингов (около 63 тысячи гривен) за то, что он два дня подряд отказывался надевать маску, пишет The Mirror.

Отмечается, что соответствующее решение суд Лондона вынес 13 ноября, хотя нарушение было зафиксировано еще в июле.

Издание поясняет, что 49-летний местный житель отказался надеть маску 15 и 16 июля, за что ему выписали штраф в размере 100 фунтов (3,7 тыс. грн). Однако британец не выплатил эту сумму, за что ему назначили увеличенный штраф.

Кроме него санкции были назначении в отношении еще нескольких людей.

К примеру, штрафу в размере 194 фунтов (около 7,2 тыс. грн) также подверглась 30-летняя беременная женщина. По её словам, она потеряла маску, когда бежала на автобус. Уже внутри средством защиты с ней поделился другой пассажир, однако сотрудник транспортной компании заявил, что она «в любом случае будет оштрафована».

Подобные решения суд вынес в отношении ещё нескольких граждан, однако их штрафы оказались меньше. Многие нарушители заявляли, что не знали о санитарных ограничениях в общественных местах, а один мужчина заявил, что не говорит по-английски и не понимал, что от него требуют надеть средство защиты.

Напомним, что премьер-министр Британии Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом. По данным BBC, речь идет о члене парламента Великобритании Ли Андерсоне.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королеве Елизавете придется стоять в очереди на прививку от коронавируса.

Фото: ru.freepik.com, The Mirror

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