Становится недосягаемой для пророссийского Додона: на выборах президента Молдовы побеждает Санду

Экс-премьер-министр, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду обеспечила себе победу на президентских выборах в Молдове.

Об этом свидетельствуют данные молдавской ЦИК после обработки 98,8 процентов голосов.

Так, Санду набрала 56,65% голосов, а Додон — 43,35%.

Наибольшее количество голосов за Додона отдали жителей непризнанной республики Приднестровье — более 85%.

«Эта победа — наша общая победа, я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании», — сказала, в частности, Санду в комментарии журналистам.

Также она заявила, что своей первой задачей считает объединение молдавского общества вокруг общих целей. Она отметила, что все жители страны хотят жить дома, а также иметь государство, которое будет их защищать, и развитую экономику, чтобы людям не надо было уезжать.

Напомним, 15 ноября в Молдавии состоялся второй тур выборов президента страны, в который вышли действующий лидер Молдовы Игорь Додон и Майя Санду — лидер проевропейской партии «Действие и солидарность». Она выступает за скорейшее углубление евроинтеграции, также ее партия считается прорумынской.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что экзит-поллы также отдавали победу Майе Санду. Данные двух экзит-полов показывали преимущество бывшего премьера почти в 10% голосов.

Фото: ТАСС

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