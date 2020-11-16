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В Беларуси силовики задержали более тысячи участников акций протеста

1:33 16 ноября 2020
Протесты в Беларуси

В воскресенье, 15 ноября, в Беларуси проходили новые акции протеста в память об умершем несколько дней назад 31-летнем минчанине Романе Бондаренко.

В ходе акций силовики Лукашенко задержали более тысячи человек, говорится в сообщении правозащитного центра «Вясна».

«В воскресенье, 15 ноября, в Беларуси проходят новые акции протеста. Задержания начались в Минске в районе Пушкинской и Притыцкого, где собирались мирные демонстранты. Также известны задержания в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске», — сказано на сайте центра.

По состоянию на 01:17 понедельника в списке задержанных числятся 1 127 человек.

Большинство из них были взяты под стражу в Минске, также сообщается о задержанных жителях Бреста, Бобруйска, Витебска, Гродно, Новополцка, Могилева и других городов страны.

Отмечается, что эпицентром протеста в Минске стала «Площадь перемен» на улице Червякова в Минске. Вечером 11 ноября здесь произошел инцидент, участником которого стал Бондаренко. Он был избит неизвестными в масках, затем доставлен в РУВД, а оттуда — в больницу, где умер. На «Площади перемен» минчане создали стихийный мемориал, несли к нему цветы и зажигали там лампады. В ответ в воскресенье сотни силовиков прибыли к протестному двору, оцепили пришедших туда демонстрантов и с использование спецсредств разогнали людей, проведя жесткие задержания.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Роман Бондаренко погиб от рук нанятых режимом «титушек», когда пытался защитить красно-бело-красные ленты и флаги, ставшие символом сопротивления белорусов.

Фото: tut.by

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