Новая эра в освоении космоса приближается: начат обратный отсчет до запуска корабля Dragon (трансляция)

Компания Илона Маска SpaceX продолжает творить историю — сегодня, в ночь на 16 ноября, пилотируемый корабль Crew Dragon (C207 Resilience) с астронавтами миссии USCV-1 (US Crew Vehicle-1 или же просто Crew-1) отправится к Международной космической станции (МКС).

Это будет первый эксплуатационный полет по смене экипажа МКС и второй пилотируемый полет американского частного многоразового космического корабля Crew Dragon компании SpaceX в рамках программы NASA Commercial Crew Program.

Миссия Crew-1 (то есть первый «обычный» полет с экипажем — предыдущий запуск был демонстрационным) должна стартовать в 19:27 по местному времени в воскресенье (00:27 по Гринвичу, в Киеве в это время будет 02:27 понедельника).

Далее команда запуска Crew-1 будет действовать в соответствии со следующим расписанием:

-01:00 (за час до запуска) Бортовой компьютер начинает финальную предстартовую проверку

-01:00 Начинается наддув топливных баков до уровня полётного давления

-00:45 Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к запуску

-00:03 Отдаётся команда на зажигание двигателей

00:00 Старт Falcon 9

00:58 MaxQ — момент максимального аэродинамического давления на ракету

02:33 Отключение двигателей первой ступени

02:36 Разделение первой и второй ступеней

02:44 Включение двигателя второй ступени

07:15 Включение двигателей первой ступени при возвращении в атмосферу

08:47 Отключение двигателей второй ступени

08:52 Включение двигателей первой ступени для посадки

09:22 Приземление первой ступени на плавучую платформу OfCourseIStillLoveYou

12:00 Отделение Dragon от второй ступени

12:46 Открытие носового конуса Dragon

Изначально старт должен был состояться 14 ноября, но его пришлось отложить из-за очень ветреной погоды. Не исключено, что-то же самое произойдет и сегодня ночью, и в этом случае следующая попытка запуска будет назначена на среду.

На орбиту корабль выведет ракета-носитель «Фалкон-9».

Напомним, что в составе экипажа четыре человека, в том числе три астронавта NASA и представитель агентства аэрокосмических исследований Японии:

Командир Майкл Хопкинс — полковник американских космических сил. В сентябре 2013 года он отправился на Международную космическую станцию на российском «Союзе» и проработал там до марта 2014 года.

Пилот Виктор Гловер — это будет его первый полет в космос.

Инженер Шэннон Уокер — по специальности она физик, работала на МКС в 2010 году, когда провела в космосе 163 дня.

Соити Ногучи — из состава экипажа у него больше всех опыта. Свой первый полет в космос он совершил в 2005 году на борту «Шаттла» (это был первый старт американских космических челноков после трагедии «Колумбии»). После этого он еще раз летал на МКС на российском «Союзе» в 2009 году.

Они дали своему кораблю название Resilience («Стойкость»).

Watch Falcon 9 launch Crew Dragon on its first operational mission to the @space_station with astronauts on board https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/Sx1UE8lgsD — SpaceX (@SpaceX) November 15, 2020

Астронавты проведут на МКС около шести месяцев. Они присоединятся к российским космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудю-Сверчкову. Таким образом на станции будут находиться семь человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что прошлый запуск «Драгона» в конце мая нынешнего года был первой пилотируемой космической миссией, запущенной с территории США за девять лет. Последний раз «Шаттл» взлетел с американского космодрома в 2011 году, и с тех пор для доставки астронавтов на орбиту NASA была вынуждена прибегать к услугам «Роскосмоса». Нынешний запуск для NASA закрепляет окончательный переход к новой модели работы — закупке услуг по транспортировке астронавтов в космос у частных подрядчиков. Старая модель — владение и оперирование собственным оборудованием, как было с «Шаттлами», — уходит в прошлое.

Фото: SpaceX

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