План "Б": стало известно, как Трамп может остаться в Белом доме

Несмотря на то, что, по мнению американских политиков, президентский срок Дональда Трампа неотвратимо приближается к концу, у нынешнего главы Белого дома наверняка есть в запасе «просчитанные» варианты того, как остаться при власти.

О таких возможностях, которые предоставляет американское законодательство, в эфире канала Украина 24 рассказал обозреватель Иван Яковина.

По его мнению, Трамп пытается изо всех сил перевести борьбу за Белый дом из электоральной плоскости в юридическую. Его команда заваливает суды сотнями исков, даже не надеясь на победу. У него тут другая стратегия. Во-первых, он намеревается подавать эти апелляции, чтобы дотащить разбирательство до Верховного суда, где у него преимущество — 6 консервативных судей против трех либеральных. Но даже если все суды, включая Верховный, откажут в поддержке Трампу, у него все равно есть, как минимум два сценария остаться в Белом доме относительно легально.

Один из них — назначение выборщиками от штатов, где победил Байден, сторонников Трампа, республиканцев, которые потом отдадут голос «своему» кандидату.

«В пяти штатах, где республиканцы обладают большинством в парламентах, на выборах 3 ноября победил Байден. Но чтобы стать президентом, нужно, чтобы выборщики от этих штатов проголосовали за Байдена. По Конституции, выборщиков назначает парламент штата, причем депутаты имеют полное право изменить закон и назначить тех выборщиков, которые нравятся не избирателям, а им самим, в том числе могут назначить республиканцев, которые потом проголосуют против Байдена. Сделать это сложно. Надо срочно менять законы штатов, а потом еще судиться», — полагает эксперт.

Кроме того, есть еще один путь — он связан с ситуацией, если ни Дональду Трампу, ни Джо Байдену не хватит голосов выборщиков, рассказал журналист.

«У Трампа есть еще и план „Б“. Для победы на выборах кандидату нужно получить больше половины голосов выборщиков — 270 или более», — считает обозреватель.

Но если в каких-то штатах по каким-то причинам делегации выборщиков не сформированы, то есть вероятность, что оба кандидата получат менее 270 голосов выборщиков. В этом случае теоретически президента должна выбрать Палата Конгресса США. Причем голосовать будут не индивидуально конгрессмены, а делегации штатов. Условно говоря, 53 конгрессмена-демократа от Калифорнии будут считаться одним голосом так же, как и один конгрессмен-республиканец из Монтаны.

«Не очень честно, но в Конституции так написано. Если голосование будет по такому сценарию, то Трамп останется президентом. Это крайне маловероятный сценарий. В истории США такого еще ни разу не было, и едва ли будет. Но сейчас Трамп осознанно ведет страну к реализации подобной схемы», — полагает эксперт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дональд Трамп, возможно, впервые признал победу на выборах своего соперника Джо Байдена, однако объяснил ее «фальсификацией».

Фото: rfi.fr

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