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"Дорога в ад": в России подсыпали дорогу песком с человеческими костями

18:54 15 ноября 2020
«Дорога в ад»: в России подсыпали дорогу песком с человеческими костями

В Сибири для противогололедной обработки дороги сообщением Иркутск — Киренск использовали песок со старого кладбища. В результате водителям пришлось объезжать фрагменты костей и даже черепа.

Полиция начала проверку, чтобы установить, где, когда и на каком основании дорожники взяли песок для подсыпки.

Тем временем найденные кости и череп были отправлены на экспертизу, которая показала, что найденным останкам — около 100 лет.

«Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убраны с дороги», — заявил в комментарии Интерфаксу источник в полиции региона.

Напомним, ранее соцсети поразили нищета жителей Хабаровского края «сверхдержавы».

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"Дорога в ад": в России подсыпали дорогу песком с человеческими костями

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