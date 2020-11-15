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Мир

Слезоточивый газ применили против протестующих в Минске

12:51 15 ноября 2020
минск

В Минске силовики жестко разогнали мирный митинг возле метро «Пушкинская». На площади распылили слезоточивый газ. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Радио Свобода.

На проспекте у метро прогремели взрывы. Это силовики применили светошумовые гранаты.

 

Очевидцы говорят о задержании не менее 30 человек: людей хватали во дворах домов, вытягивали из автомобилей, останавливали случайных прохожих, показавшихся подозрительными.

На месте были замечены бойцы ОМОНа, спецподразделения «Алмаз» и силовики без опознавательных знаков.

Фото tut.by/Telegram

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