Слезоточивый газ применили против протестующих в Минске

В Минске силовики жестко разогнали мирный митинг возле метро «Пушкинская». На площади распылили слезоточивый газ. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Радио Свобода.

На проспекте у метро прогремели взрывы. Это силовики применили светошумовые гранаты.

Очевидцы говорят о задержании не менее 30 человек: людей хватали во дворах домов, вытягивали из автомобилей, останавливали случайных прохожих, показавшихся подозрительными.

На месте были замечены бойцы ОМОНа, спецподразделения «Алмаз» и силовики без опознавательных знаков.

Фото tut.by/Telegram

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter