Слезоточивый газ применили против протестующих в Минске
В Минске силовики жестко разогнали мирный митинг возле метро «Пушкинская». На площади распылили слезоточивый газ. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Радио Свобода.
На проспекте у метро прогремели взрывы. Это силовики применили светошумовые гранаты.
Очевидцы говорят о задержании не менее 30 человек: людей хватали во дворах домов, вытягивали из автомобилей, останавливали случайных прохожих, показавшихся подозрительными.
На месте были замечены бойцы ОМОНа, спецподразделения «Алмаз» и силовики без опознавательных знаков.
Фото tut.by/Telegram60
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