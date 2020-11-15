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Мир

Столкновениями закончился митинг сторонников Трампа

10:58 15 ноября 2020
беспорядки

В Вашингтоне митинг в поддержку Дональда Трампа перерос в беспорядки и поножовщину. Полиция арестовала двадцать человек, в том числе четверых вооруженных. Об этом сообщает The Washington Post.

Пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинани поспешила окрестить митинг «маршем миллионов» (Million MAGA March). По оценкам очевидцев, миллионы на улицы не вышли, но несколько тысяч сторонников Трампа действительно приехали в Вашингтон из других штатов и прошлись от Капитолия до здания Верховного суда, а также подошли к официальной резиденции президента США.

К вечеру между собравшимися в центре Вашингтона возникли столкновения. Видео очевидцев свидетельствуют об уличных драках с участием представителей ультраправого движения Proud Boys. Известно об одном раненом — молодого мужчину ударили ножом в спину.

 

Чтобы унять беспорядки, полиция применила спецсредства и слезоточивый газ.

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