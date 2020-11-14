Адвокат Джигарханяна предрекла "ожесточенную борьбу" за его наследство

После смерти актера и режиссера Армена Джигарханяна между его наследниками начнутся ожесточенные споры за имущество. Это прогнозирует адвокат Жанна Маргулис в интервью teleprogramma.pro.

Пока неизвестно, составил ли актер завещание и кому именно отписал свое имущество. В число наследников по завещанию могут войти бывшая жена Джигарханяна Татьяна Власова, ее сын Степан от предыдущего брака, еще одна бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская. Если же завещания не было, то наследником первой очереди является только Степан и только, если усыновление Джигарханян оформил документально.

«Есть ощущение, что в деле о наследстве Джигарханяна будет не просто борьба, а борьба ожесточенная. Ведь конфликтные отношения близких людей Армена Борисовича зародились еще при его жизни. Если актер когда-либо составлял завещание, то, вероятно, все наследники, которые могут найтись после его смерти, обратятся к нотариусу. С этого момента начнутся судебные войны», — объяснила адвокат.

Из имущества у Джигарханяна осталась доля в квартире в центре Москвы. Жилье было поделено после развода с Татьяной Власовой. В последние годы жизни актера Джигарханян и Власова снова поселились вместе в квартире в Староконюшенном переулке.

При жизни актера неоднократно втягивали в имущественные споры. Так, в 2018 году Виталина Цымбалюк-Романовская утверждала, что Джигарханян стал собственником еще и элитной однокомнатной квартиры в «Рублевском предместье». Друзья режиссера, в свою очередь, утверждали, что Виталина сама согласилась отдать недвижимость бывшему супругу.

Напомним, Джигарханян умер в ночь на 14 ноября. Причиной смерти стала дисфункция почек. Похоронят актера на Ваганьковском кладбище 17 ноября.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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