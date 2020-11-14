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Мир

В России подросток зарезал мать и две недели жил рядом с ее трупом

15:16 14 ноября 2020
нож

В российском Альметьевске (Татарстан) 13-летний подросток подозревается в том, что во время ссоры зарезал мать, а потом почти две недели провел в квартире вместе с телом убитой. Об этом сообщает ТРК «Альметьевск».

Тело убитой 36-летней женщины обнаружили в квартире 11 ноября. По предварительным данным, жертве нанесли несколько ударов ножом, в том числе в шею.

Полицию вызвала мать женщины (бабушка подростка). Она встревожилась, что ни дочь, ни внук с 25 октября не выходят на связь. Пенсионерка приехала в Альметьевск, в квартиру попасть не смогла, а потому вызвала участкового, чтобы тот взломал дверь.

Жители дома рассказывают, что ничего подозрительного в отношениях матери и сына не замечали. Соседи вспоминают, что женщину действительно никто не видел с 25 октября, хотя ранее она регулярно выходила в магазин покупать продукты.

Когда полиция вскрыла входной замок, подросток находился в квартире. Он оправдывался, что был на кухне, а потому не слышал стука. «Я картошку жарил», — утверждал юноша.

Сейчас подростка поместили в больницу, к нему приставлена охрана. Открыто уголовное дело по факту убийства, но привлечь к ответственности юношу в любом случае не смогут — он еще не достиг 14-летнего возраста.

Фото pixabay.com

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