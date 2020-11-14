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Культура и искусство

Стала известна причина смерти Армена Джигарханяна

11:07 14 ноября 2020
Джигарханян

Известный актер и театральный режиссер Армен Джигарханян умер в больнице. У него отказали почки, передает «МК».

По словам друга артиста Артура Согоманяна, Армен Борисович попал в больницу в середине октября. У него был целый букет болезней, но критическим стало то, что стали отказывать почки. С почками у Джигарханяна давно были проблемы. Уже в больнице ему раз в три дня делали гемодиализ. Три последних дня почки совсем не работали, врачи пытались их запустить.

До последней минуты Джигарханян был в сознании. Он понимал, что уходит.

Врач рассказал Согоманяну, что в последние дни у артиста как будто случилось просветление. Он позвал главврача и прямо спросил: «Скажи честно, сколько мне осталось?»

В субботу, 14 ноября, в 6 часов утра у него остановилось сердце.

Согоманян предположил, что похороны, скорее всего, пройдут во вторник. Прощание друзья хотели бы сделать в театре. Вторая жена актера — актриса Татьяна Власова — находится в Москве. Она тяжело переживает смерть мужа. Вместе они прожили с 1967 по 2015 год. Пасынок Джигарханяна Степан взял фамилию отчима. Он живет в США. Из-за пандемии боится, что может не успеть быстро прилететь на церемонию прощания.

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