Коронавирус бьет рекорды: ВОЗ сообщила о значительном числе заражений COVID-19 в мире

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 52,48 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 628 тыс., что представляет собой новый максимум роста заболеваемости за сутки с начала пандемии.

Об этом говорится в отчете, опубликованном Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным организации, число летальных исходов в мире выросло за 24 часа более чем на 9,6 тыс., превысив 1,29 млн.

Всего в ВОЗ поступили сведения о 52 487 476 инфицированных и 1 290 653 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 628 136, а умерших — на 9 623.

До сих пор рекордным считался суточный показатель в 613 977 инфицированных, зафиксированный 7 ноября. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 46% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европейский регион (291 830), на втором месте Северная и Южная Америка (234 437), на третьем — Юго-Восточная Азия (53 485).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 10 266 631. Далее следуют Индия (8 728 795), Бразилия (5 748 375), Россия (1 880 551), Франция (1 862 666), Испания (1 437 220), Великобритания (1 290 199), Аргентина (1 273 356), Колумбия (1 165 326), Италия (1 066 401), Мексика (986 177) и Перу (928 006).

В то же время по статистике Университета Джонса Хопкинса, который в реальном времени обновляет информацию по заболевшим, в мире уже 53 млн 268 тысяч случаев заражения коронавирусом, а количество смертей превысило 1 млн 301 тыс.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 13 ноября, в Украине подтверждены 512 652 случая заболевания COVID-19, из них 9 317 летальных, 233 849 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 11 787 новых случаев заражения.

Фото: aa.com.tr

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