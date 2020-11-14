Уничтожает до 90 процентов вирусов: в Британии нашли эффективное средство борьбы с COVID-19

В Великобритании врачи очень скоро получат возможность рекомендовать пациентам покрытые нанослоем меди медицинские маски, которые не только не вызывают побочных эффектов у носящих их людей, но и могут остановить коронавирус и другие патогены.

Такие маски начнут широко использовать уже к концу года, пишет Daily Mail.

Секрет маски — в том, что пять ее слоев не дают проникать в нос и рот мельчайшим частичкам слюны.

В отличие от них стандартные трехслойные маски, хотя и намного снижают риск заражения, всё-таки позволяют вирусу оставаться на поверхности. И если человек неправильно снимает и утилизирует маску, он может подхватить опасную инфекцию.

Маска из пяти слоев, в числе которых имеет и нанослой меди, разработана учеными из Nottingham Trent University.

Медь давно известна ученым своей способностью противостоять вирусам.

Ещё в июне исследователи из Бирмингемского университета выяснили, что медь эффективно уничтожает коронавирус. К примеру, в течение 2−6 часов даже необработанный металл уничтожал патоген с эффективностью в 99%.

И вот теперь, используя нанотехнологии, ученые смогли использовать полезные свойства меди для борьбы с COVID-19: слой наночастиц меди располагается между двумя слоями маски, в которой используются еще два дополнительных водонепроницаемых слоя. Ионы меди выделяются, когда вступают в контакт с коронавирусом, после чего уничтожают его.

Помимо масок эксперты призывают покрыть слоем меди тележки для покупок в супермаркетах и дверные ручки — это наверняка намного снизит интенсивность распространения вируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что использовать медь для борьбы с коронавирусом предложили и в Массачусетском технологическом институте: ученые рекомендуют добавлять в медицинские маски медную сетку, через которую проходит электрический ток. А в Португалии ученые создали многоразовую тканевую маску, которая пропитана составом, уничтожающим SARS-CoV-2. Он отталкивает большую часть патогена, который попадает со слюной, что позволяет стирать маску реже. Кроме того, ученые из Израиля разработали многоразовую защитную маску, которая самоочищается от зарядки для телефона. Изделие может подзаряжаться от обычного зарядного устройства для мобильного или USB-провода. Вирусы на поверхности маски уничтожаются благодаря новой технологии нагревания слоя углеродного волокна с помощью электричества.

Фото: ru.freepik.com

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