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Тихановская пообещала амнистию белорусским силовикам, которые захватят Лукашенко

21:01 13 ноября 2020
Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, призвавшая продолжить борьбу, чтобы виновные понесли ответственность за преступления, объявила «Народный трибунал» и амнистию за захват Лукашенко и членов его «террористической организации».

«Наша страна окончательно превратилась в место преступления. Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники — террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления», — написала Тихановская в своем Telegram-канале.

Она отметила, что государственная судебная система не работает, но белоруссы справятся без нее.

По предложению Тихановской, процесс «народного обвинения» режима Лукашенко будет происходить в режиме онлайн и каждый белорусс будет голосовать за обвинение подозреваемых. Те, за которых проголосуют белоруссы, «первыми будут привлечены к ответственности».

Для силовиков запускают программу «Рапорт», которая предусматривает амнистию или смягчение наказания, если силовики предоставят доказательства о преступных приказах режима Лукашенко.

После подведения результатов голосования, Тихановская призвала выйти 20 декабря на «самый массовый марш» с заявлением «Народного обвинения».

Напомним, протесты в Беларуси продолжаются уже больше трех месяцев, но Александр Лукашенко не собирается идти на уступки протестующим.

Фото naviny. media/

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