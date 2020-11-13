Разозлившийся Лукашенко напомнил Зеленскому о корове

Александр Лукашенко, который не отрицает, что экономику Беларуси ждут тяжелые времена, очень жестко высказался в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

В пятницу, 13 ноября, на вопрос украинского журналиста Павла Кужеева о реакции Лукашенко на то, что Зеленский решил не упоминать его в качестве президента Беларуси, «бацька» вспомнил грубоватую пословицу.

«Володе Зеленскому нужно сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. С 70 с лишним процентов он обвалился, вот недавно до 22. Кто дает 28, кто 30 дает процентов. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому, грубо скажу, — чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала», — ответил Лукашенко.

Кроме того, он пригрозил Украине, что может закрыть границу Беларуси для украинских товаров, передает Telegram-канал «Раньше всех Ну почти».

Напомним, в Беларуси уже больше трех месяцев продолжаются протесты против существующего режима. Несмотря на это, Александр Лукашенко не собирается идти на уступки — его силовики жестко расправляются с протестующими.

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