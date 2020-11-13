Россияне вербуют «миротворцев» на Кавказ среди боевиков на Донбассе, — разведка

На оккупированной части Донбасса российские кураторы вербуют боевиков в так называемые «миротворческие» подразделения для выполнения задач в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Оккупационные администрации ускоряют процесс принудительной паспортизации населения на Донбассе Именно российский паспорт — обязательное условие зачисления в ряды боевиков или участия в «миротворческой миссии» в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения», в Нагорном Карабахе заметили прибытие реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и боевых машин пехоты (БМП-2) Вооруженных сил РФ.

Техника российского контингента попала на видео:

Ранее сообщалось, что Украина не признала путинских военных в Нагорном Карабахе «миротворцами», так как на это нет никаких оснований.

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