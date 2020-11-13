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Мир

Житель Чехии вместо грибов нашел в лесу 3300-летний меч

15:03 13 ноября 2020
Меч

Житель чешского города Есеник Роман Новак отправился после дождя в близлежащий лес за грибами, а вместо них нашел древний бронзовый меч. Как пишет издание Euro Weekly News, Новак увидел торчавший из земли загадочный предмет и пнул его ногой. Это оказалось лезвием меча. А неподалеку Роман обнаружил еще и бронзовый топор.

Археологи, которым Новак передал находки, считают, что меч и топор были изготовлены около 3300 лет назад — то есть датируются XIV веком до нашей эры. Меч скорее всего не использовался в битвах: рентгеновские лучи выявили в бронзе множество мелких пузырьков.

Ранее похожие мечи находили в Германии. Бронзовые мечи изготавливались путем плавки металла, который заливали в формы.

Сотрудник этнографического музея в Есенике Милан Рыхлы говорит, что находка Романа удивительна, поскольку в те времена эта местность не была густо заселена. Теперь археологи собираются исследовать весь лес, в надежде обнаружить другие артефакты.

Фото Ancient origins

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