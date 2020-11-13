Конгрессмена раскритиковали за онлайн-флирт с незамужней дочерью Трампа

Американского конгрессмена-республиканца Мэтта Гетца, члена Палаты представителей от штата Флорида, раскритиковали за попытку онлайн-флирта с младшей дочерью действующего президента Дональда Трампа. 38-летний Гетц перепостил у себя в Twitter опубликованную Тиффани Трамп фотографию. На снимке 27-летняя мисс Трамп позирует в ярко-красном костюме (это, как известно, цвет республиканской партии США). Гетц сопроводил пост серией восторженных смайликов — включая огонь, сердце, улыбающееся лицо с глазами в форме сердечек и оттопыренный большой палец, символизирующий отличную оценку.

Как пишет издание TooFab, многие пользователи сети, включая поддерживающих демократов знаменитостей, сочли этот пост неуместным. Так, голливудская актриса Розанна Аркетт назвала Мэтта извращенцем. Актриса, певица и писательница Сара Бернхард отреагировала, отметив, что «это грустно и печально для всех задействованных сторон». Телеведущая и актриса Рози О'Доннелл ретвитнула чей-то вопрос – «У кого-то еще это вызывает тошноту?». И сама утвердительно ответила на него: «И на многих уровнях».

Мэтт Гетц

Сама Тиффани, впрочем, не возражала. И даже явно была польщена. Она лайкнула пост Мэтта и ретвитнула его, сопроводив его аналогичными смайликами от себя лично, добавив еще флаг США.

Гетц официально не женат, хотя живет с девушкой. Тиффани, дочь Трампа от его второй жены Мары Мейплз, также не замужем. Однако с 2018 года она встречается с Майклом Булосом. Он вырос в Нигерии, а по происхождению является ливанцем. Семья 23-летнего Булоса владеет многомиллионным бизнесом. А Марла говорит, что Майкл для нее, как родной сын.

Марла, Тиффани и Майкл

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