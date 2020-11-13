У Илона Маска случились проблемы с тестами на коронавирус

Американский бизнесмен Илон Маск, который недавно объявил Марс «свободной планетой», на себе испытал тест-системы, используемые для фиксации инфицирования COVID-19. За день он сдал 4 анализа и получил разные результаты — 2 положительных и 2 отрицательных.

В своем Twitter Маск уточнил, что каждый раз материал брала одна и та же медсестра, которая использовала одни и те же инструменты и не меняла тест-систему.

«Творится что-то крайне сомнительное», — прокомментировал результаты «эксперимента» Маск.

Почему мужчина решил протестироваться, он не уточнил.

Напомним, в мае Маск стал отцом в шестой раз, избрав для своего сына «фантастическое» имя.

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