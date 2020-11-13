От коронавируса умер «Йоркширский потрошитель» — один из самых известных серийных убийц Британии

В больнице скончался 74-летний Питер Сатклифф — заключенный тюрьмы Фрэнкленд английского графства Дарэм, известный, как «Йоркширский потрошитель». Он был одним из самых известных серийных убийц Великобритании.

Хотя официально причина смерти маньяка еще не объявлена, английские СМИ пишут, что он умер от коронавируса. Как сообщает издание Сambridge-news, он заразился COVID-19 в тюрьме, но отказывался проходить лечение. В результате его состояние ухудшилось, и его госпитализировали с «коллапсом легких». У Сатклиффа также были сопутствующие заболевания — в том числе проблемы с сердцем и диабет.

Свое Йоркширский потрошитель прозвище он получил по аналогии с Джеком Потрошителем, совершавшим преступления в Лондоне в конце XIX века. Сатклифф убил с особой жестокостью по меньшей мере 13 женщин, калеча их тела молотком, отвертками, ножом. Большинство из них были проститутками. Первое убийство он совершил в 1975 году.

Маньяк был арестован 2 января 1981 года за небольшое правонарушение. При этом полиция обратила внимание на улики, указывающие на то, что Сатклифф и был разыскиваемым убийцей. На суде он пытался изобразить сумасшествие, говоря о «божественных голосах» в его сознании приказывающих ему убивать проституток (хотя не все его жертвы были работницами секс-индустрии). Но был признан вменяемым и приговорен к пожизненному заключению.

В 2010 году Высокий суд отклонил апелляцию Сатклиффа, подтвердив, что он никогда не выйдет на свободу.

Жертвы серийного убийцы

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