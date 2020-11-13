CNN сообщил о победе Байдена в Аризоне

Телеканал CNN объявил Джо Байдена победителем на президентских выборах США в колеблющемся штате Аризона. По подсчетам телеканала, он получил 11 голосов выборщиков штата. Также за него проголосовали 1668 тыс. жителей штата (за Трампа отдали голос 1657,2 тыс. аризонцев).

Напомним, в субботу, 7 ноября, в 18:30 по киевскому времени CNN объявил Джо Байдена 46-м президентом Соединенных Штатов Америки, ссылаясь на итоги выборов в штате Пенсильвания, который делегирует в коллегию выборщиков 20 своих представителей.

Тем временем историк и публицист Юрий Фельштинский назвал неожиданную причину, почему Трамп так сопротивляется своему поражению на выборах.

Фото CNN

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