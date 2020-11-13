28.21 / 28.37 33.11 / 33.34
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

CNN сообщил о победе Байдена в Аризоне

8:39 13 ноября 2020
Джозеф Байден

Телеканал CNN объявил Джо Байдена победителем на президентских выборах США в колеблющемся штате Аризона. По подсчетам телеканала, он получил 11 голосов выборщиков штата. Также за него проголосовали 1668 тыс. жителей штата (за Трампа отдали голос 1657,2 тыс. аризонцев).

Напомним, в субботу, 7 ноября, в 18:30 по киевскому времени CNN объявил Джо Байдена 46-м президентом Соединенных Штатов Америки, ссылаясь на итоги выборов в штате Пенсильвания, который делегирует в коллегию выборщиков 20 своих представителей.

Тем временем историк и публицист Юрий Фельштинский назвал неожиданную причину, почему Трамп так сопротивляется своему поражению на выборах.

Фото CNN

32

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

Жена Кернеса раскрыла особенность взаимоотношений

Пациент с коронавирусом

Пациент с COVID-19 умер в туалете — в сеть попало шокирующее видео из переполненной больницы Неаполя

инсульт

Первые признаки инсульта и как предотвратить мозговой удар: отвечает врач

Квартира

«Я знаю эту квартиру»: Данилко прокомментировал фейк о его жилье на Крещатике

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер