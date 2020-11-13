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Пациент с COVID-19 умер в туалете — в сеть попало шокирующее видео из переполненной больницы Неаполя

8:33 13 ноября 2020
Пациент с коронавирусом

В сети появилось шокирующее видео, сделанное в одной из больниц итальянского города Неаполь. Пациент с COVID-19 умер в туалете переполненного отделения больницы Кардарелли в ожидании, чтобы ему оказали помощь. Его тело нашли сотрудники больницы.

На видео также попала пожилая женщина, лежащая в собственных экскрементах в приемном покое скорой помощи.

Медики не способны уделять внимание всем. Как пишет издание La Stampa, в лечебных учреждениях на юге Италии царит хаос — они на грани коллапса, не справляясь с потоком больных.

«Ситуация в Неаполе и во многих районах Кампании вышла из-под контроля. Центральному правительству необходимо вмешаться, потому что времени уже не осталось», — заявил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, уроженец юга страны.

Общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило миллион человек. Причем половина из этого числа заболела за последние 19 дней. Число смертей достигает почти 44 тысяч человек. Италия занимает шестое место в мире по уровню смертности.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», была названа первая в Европе страна, где число смертей от коронавируса превысило 50 тысяч.


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