Приближается новая напасть: в Европе зафиксировали первый случай хантавируса

Первый случай заражения смертельно опасным хантавирусом «Сеул», который появился в начале года в Китае, зафиксирован в Европе.

Об этом передают Україньскі новини со ссылкой на пресс-службу немецкой клиники Charite.

Сообщается, что специалисты клиники зафиксировали первый случай передачи вируса от животного человеку с участием определенного вида вируса, известного как «сеульский вирус».

«Работая вместе с коллегами из Friedrich-Loeffer-Institut (FLI), исследователи смогли подтвердить наличие вируса у молодой пациентки и ее домашней крысы», — говорится в сообщении.

Медики отмечают, что подобные виды хантавирусной болезни ранее фиксировались в Европе, однако именно данный вирус встречался в основном в Азии.

«Сеульский вирус, который в основном встречается в Азии и передается исключительно крысами, с гораздо большей вероятностью может вызвать тяжелое заболевание. Однако даже за пределами Азии поступали многочисленные сообщения о передаче этого высоковирулентного вируса от крысы человеку», — утверждают в Charite.

Впервые группа исследователей во главе с профессором доктором Йоргом Хофманном, руководителем Национальной консультативной лаборатории по хантавирусам Института вирусологии Шарите, смогла описать автохтонный (т.е. приобретенный в Германии) случай заражения вирусом Сеула.

Сообщается, что вирус, вероятно, был доставлен крысами на кораблях из Азии.

Специалисты пришли к выводу, что домашняя крыса пациента была инфицирована тем же вирусом.

«До сих пор только контакт с мышами приводил к подозрению на хантавирусную инфекцию. Теперь необходимо будет рассмотреть возможность заражения после контакта с дикими или домашними крысами. Тот факт, что этот патоген был подтвержден у домашних крыс, также означает, что вирус может быть экспортирован через торговлю этими животными практически в любую точку мира», — резюмируют медики.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный ученый рассказал, как человечеству избежать появления новых корона- и хантавирусов.

Фото: iz.ru

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