"Воспитывал" девочку с двух лет: в РФ шестиклассница забеременела от 32-летнего отчима

В российском городе Калининграде произошла шокирующая история с изнасилованием несовершеннолетней девочки взрослым отчимом: местная школьница проходила осмотр у гинеколога, и врач установил факт беременности.

Школьница не хотела раскрывать личность отца ребенка, однако позже призналась, что стала жертвой изнасилования, пишет «Лента.ру».

Позже выяснилось, что надругался над девочкой отчим, который воспитывал ее с двухлетнего возраста.

Доказать вопиющий факт удалось благодаря генетической экспертизе. Специалисты установили, что девочка на самом деле забеременела от 32-летнего супруга матери — некоего Жамила.

Как выяснилось, школьница начала подвергаться домогательствам со стороны отчима с осени прошлого года.

Спустя несколько месяцев мужчина изнасиловал падчерицу. Сейчас педофил находится под стражей в калининградском СИЗО. Ему предъявлено обвинение сразу по двум статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Мужчина уже сознался в преступлении и написал несколько явок с повинной. Он может получить серьезный тюремный срок — от 12 до 20 лет лишения свободы.

«Следствием организован комплекс реабилитационного характера, направленных на минимизацию последствий, причиненных ребенку психологических травм. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в Следственном комитете региона.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Волынской области правоохранителями был установлен вопиющий случай насилия над несовершеннолетней: 13-летняя девочка систематически подвергалась сексуальным домогательствам со стороны 63-летнего отчима и в итоге родила от него ребенка.

Фото: cosmo.ru

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