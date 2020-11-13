28.17 / 28.39 33.01 / 33.42
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Воспитывал" девочку с двух лет: в РФ шестиклассница забеременела от 32-летнего отчима

0:56 13 ноября 2020
Школьница забеременела

В российском городе Калининграде произошла шокирующая история с изнасилованием несовершеннолетней девочки взрослым отчимом: местная школьница проходила осмотр у гинеколога, и врач установил факт беременности.

Школьница не хотела раскрывать личность отца ребенка, однако позже призналась, что стала жертвой изнасилования, пишет «Лента.ру».

Позже выяснилось, что надругался над девочкой отчим, который воспитывал ее с двухлетнего возраста.

Доказать вопиющий факт удалось благодаря генетической экспертизе. Специалисты установили, что девочка на самом деле забеременела от 32-летнего супруга матери — некоего Жамила.

Как выяснилось, школьница начала подвергаться домогательствам со стороны отчима с осени прошлого года.

Спустя несколько месяцев мужчина изнасиловал падчерицу. Сейчас педофил находится под стражей в калининградском СИЗО. Ему предъявлено обвинение сразу по двум статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Мужчина уже сознался в преступлении и написал несколько явок с повинной. Он может получить серьезный тюремный срок — от 12 до 20 лет лишения свободы.

«Следствием организован комплекс реабилитационного характера, направленных на минимизацию последствий, причиненных ребенку психологических травм. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в Следственном комитете региона.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Волынской области правоохранителями был установлен вопиющий случай насилия над несовершеннолетней: 13-летняя девочка систематически подвергалась сексуальным домогательствам со стороны 63-летнего отчима и в итоге родила от него ребенка.

Фото: cosmo.ru

10

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

Жена Кернеса раскрыла особенность взаимоотношений

Юлия Костецкая с сыном и мужем

«Я восемь лет вымаливала у Бога это дитя… А ты его убил!»

Трамп и Путин

Путин ждет, что Трамп начнет гражданскую войну в США, и готов оказать ему помощь, — Фельштинский

Школьница забеременела

"Воспитывал" девочку с двух лет: в РФ шестиклассница забеременела от 32-летнего отчима

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер