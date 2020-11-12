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Беларусы собираются на массовую акцию протеста из-за смерти избитого силовиками мужчины

20:38 12 ноября 2020
Беларусы собираются на массовую акцию протеста из-за смерти избитого силовиками мужчины

В Минске собралась стихийная акция протеста — активисты отреагировали на смерть в реанимации 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, сообщает «Настоящее Время».

В сети появились кадры с места событий.

 

Как выяснилось, 11 ноября Бондаренко схватили неизвестные во дворе его дома (эта территория имеет в Минске неофициальное название «Площадь Перемен») и увезли. Этот момент попал на видео.

По неподтвержденным данным, Роман вышел из дома поинтересоваться, почему неизвестные снимают развешенные во дворе бело-красно-белые ленты. Началась драка. Парня схватили и увезли в Центральное РУВД. Через два часа он уже оказался в реанимации Больницы скорой помощи в коме.

Соседям, дозвонившимся в РУВД, ответили, что мужчине стало плохо.

Пока в БСМП врачи в течение нескольких часов оперировали мужчину, кто-то приехал в больницу и изъял все его вещи.

Напомним, в начале октября в больнице скончался содержавшийся в изоляторе на Окрестина участник митингов Денис Кузнецов. Он получил переломы костей черепа, обширные гематомы, открытую черепно-мозговую травму, переломы ребер, перелом правой подвздошной кости и до последнего находился в реанимации без сознания.

Фото tut.by/

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Беларусы собираются на массовую акцию протеста из-за смерти избитого силовиками мужчины

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