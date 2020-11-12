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Главный российский «миротворец» в Нагорном Карабахе едва не погиб на Донбассе в 2016-м

19:31 12 ноября 2020
Рустам Мурадов

В среду, 11 ноября, командующим российским контингентом, введенным в Нагорный Карабах, назначили генерал-майора Рустама Мурадова. Как сообщает «Кавказский узел», этот российский военачальник участвовал в двух чеченских войнах и в боевых действиях на Донбассе и в Сирии.

В 2016 году Мурадов был представителем России в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе. При этом 5 марта 2016 года он едва не погиб — в районе Ясиноватой Мурадов попал под обстрел, который длился около 20 минут и велся с применением зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Ранее известный политик объяснил, почему в Нагорно-карабахским конфликте Россия потерпела сокрушительное геополитическое поражение.

Фото: с сайта «Кавказский узел»

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Главный российский «миротворец» в Нагорном Карабахе едва не погиб на Донбассе в 2016-м

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