В России построили бутафорский концлагерь, чтобы развивать в детях патриотизм



В Карелии на базе отдыха в деревне Ватнаволок создали бутафорский концлагерь, в котором воссоздадут реалии жизни малолетних узников финских переселенческих лагерей. Об этом сообщает «Новая газета».

Бутафорский лагерь должен принять первых школьников в декабре. Для детей подготовят программу «Патриотические выходные».

Создатели ориентировались на декорации фильма «Весури», который посвящен малолетним узникам финских лагерей. Так, уже возведены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки.

На создание музея и бутафорского лагеря в Карелии фонд «Открытые возможности» получил грант президента РФ.

«Открытие бутафорских музеев на президентские гранты для демонстрации детям лагерей для малолетних узников, да еще там, где этих лагерей не было, — такое же фарисейство и не имеет ничего общего с патриотическим воспитанием», — отмечает историк Елена Такала.

Фото: скриншот сюжета и иллюстративное фото pixabay.com

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