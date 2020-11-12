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В Буэнос-Айресе велосипедист на скорости влетел в огромный кактус: видео последствий впечатляет

17:39 12 ноября 2020
Велосипедист

В столице Аргентины Буэнос-Айресе велосипедист упал на огромный кактус — его пришлось госпитализировать из-за оставшихся в теле нескольких тысяч колючек. Об этом сообщает издание The Sun.

Диего Морено вместе с тремя друзьями катался на велосипеде в городском парке и упал на большой кактус, растущий рядом с дорожкой.

«Я не заметил выбоину в асфальте и попал в нее. К счастью, на мне были очки и шлем, и мои лицо и голова не пострадали», — сказал он.

Очевидцы происшествия сначала попытались самостоятельно избавить незадачливого велосипедиста от впившихся в его тело колючек, а затем доставили Морено в больницу.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный мужчина стрелял по велосипедистам из пистолета.

Фото: скриншот видео

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