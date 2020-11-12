В Турции туристам отныне запрещено курить на улице

С 12 ноября во всех провинциях Турции запретили курение на улицах. Запрет распространяется на всех местных жителей и туристов. Как оказалось, это предусмотрено циркуляром министерства внутренних дел Турции «Меры по борьбе с коронавирусом».

Составители циркуляра объяснили, что после введения обязательного ношения масок было замечено, что некоторые люди снимали маски или использовали их неправильно, потому что они курили на улицах, в парках и садах, где находятся много граждан.

Таким образом, теоретически, покурить туристам без риска быть оштрафованным на 118 лир теперь можно гарантированно только на территории отеля или в курительных комнатах аэропортов. Турист же, который закурил по дороге из отеля к ближайшему магазинчику, может быть остановлен полицией.

Напомним, минувшим летом Турция принимала туристов из Украины без прохождения самоизоляции и тестов на COVID-19.

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