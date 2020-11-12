Возле школы из-под земли ударил кипяток: пострадало много детей

В России в городе Дзержинский Московской области группа детей госпитализирована с ожогами. Дети пострадали по пути в школу, когда из-под земли вырвался столб пара. Последствия аварии на теплотрассе приводит Telegram-канал Mash.

Уже известно, что в ожоговый центр в Люберцах на "скорой" доставлены четверо детей в возрасте 10-12 лет. Основная часть ожогов пришлась на стопы и голени. Состояние школьников выясняется.

Кроме детей, пострадала еще и пожилая женщина, оказавшаяся в районе ЧП. Ее госпитализировали с ожогами.

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