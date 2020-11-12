У Путина хотят защищать россиян от принудительного переселения из Украины

В РФ нервно отреагировали на внесенный в Верховную Раду законопроект о принудительном отселении россиян, которые представляют угрозу безопасности Украины. В Совете Федерации России заговорили о защите своих граждан — об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Глава международного комитета Совфеда России Константин Косачев заявил, что Россия должна защищать в Украине права своих граждан, которые могут быть переселены (интернированы) с территории Донбасса, если СБУ решит, что они представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Внесенный в Раду законопроект гласит, что возможность интернирования россиян будет предусмотрена во время конфликта на Донбассе.

Ранее сообщалось, что на заседании ТКГ на Донбассе стороны продвинулись по всем направлениям.

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