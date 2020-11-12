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Мир

Россия ответила на санкции по Навальному

13:40 12 ноября 2020
Кремль

В России отреагировали на введение Евросоюзом санкций в отношении высокопоставленных чиновников за отравление оппозиционера Алексея Навального, утвердив ограничительные меры, которые затронут «руководящих лиц аппаратов глав ФРГ и Франции».

Как передает «Раньше всех. Ну почти», об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Санкции в отношении германских чиновников он объяснил, в частности, тем, что Германия была «локомотивом санкций ЕС», а также пообещал в ближайшее время сообщить об этом решении «нашим германским и французским коллегам».

Напомним, что 15 октября в официальном журнале Евросоюза был опубликован новый санкционный список, утвержденный странами ЕС в отношении России в связи с отравлением известного оппозиционера Алексея Навального.

В список вошли шесть граждан РФ и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который занимался разработкой химического оружия, в том числе «Новичка». В санкционный список включили главу ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и его подчиненного Андрея Ярина, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Фото из Википедии.

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