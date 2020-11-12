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Беспилотное летающее такси испытали в Сеуле

11:19 12 ноября 2020
летающее такси

В Южной Корее радикально подошли к проблеме дорожных пробок. В Сеуле успешно испытали летающее беспилотное такси. Как сообщает Daily Star, на всякий случай в кабину поместили не реального пассажира, а 70-килограммовый мешок риса. Роботакси успешно справилось с зданием: аппарат благополучно поднялся в воздух в густонаселенном районе Сеула, выполнил полет и приземлился без происшествий.

Как говорят инженеры, на нынешнем этапе заряд батареи позволяет дрону находиться в воздухе до 30 минут и преодолевать расстояние до 50 километров.

Новинка продемонстрировала, что из столицы до аэропорта в городе Инчхон можно будет добраться втрое быстрее. Там, где традиционному такси требовалось не меньше часа, летающему такси понадобится всего 20 минут.

Вдохновленные успехом власти Сеула пообещали, что совсем скоро — к 2025 году — в столичном аэропорту появится специальная площадка для посадки и взлета аэротакси. А к 2030 году в Южной Корее откроются не менее десяти таких терминалов. Летающие такси должны разгрузить переполненное метро и решить проблему дорожных пробок в Сеуле и окрестностях.

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