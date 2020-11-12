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В сети появилось видео спасения похороненного заживо младенца

10:45 12 ноября 2020
Засыпанный землей младенец

В сети появилось видео спасения новорожденного младенца, похороненного в поле заживо. Как сообщает издание Metro, этот случай произошел на одной из ферм близ индийского города Хатима. Ребенка, пол которого не сообщается, нашел один из местных крестьян, который созвал односельчан.

Малыша доставили в больницу. Его состояние врачи оценивают, как стабильное. Полиция выясняет, кто и при каких обстоятельствах совершил это жуткое преступление.

В Индии случаи погребения заживо нежеланных детей нередки. Чаще таким образом поступают с девочками.

Индийцы предпочитают, чтобы в семье рождались мальчики. Девочка считается обузой для семьи, так как к моменту замужества родители обязаны обеспечить ее приданым. К тому же она покидает семью, переселяясь в дом мужа, и не станет заботиться о родителях, когда они постареют, — в отличие от сыновей, которые будут финансово содержать мать и отца.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что индиец вскрыл серпом живот беременной жены, чтобы проверить пол ребенка.

Фото Metro/Newslions Media/SWNS


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