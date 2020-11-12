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Мир

Названа первая в Европе страна, где число смертей от коронавируса превысило 50 тысяч

10:00 12 ноября 2020
Коронавирус

Великобритания стала первой в Европе страной, где число смертей от коронавируса превысило 50 тысяч. Как сообщает Euronews, по официальным данным британского правительства на 11 ноября в стране от COVID-19 скончались уже 50 365 человек. В течение суток в Британии умерли 595 пациентов (это самый высокий показатель с апреля), у которых инфекцию подтвердили в течение 28 последних дней.

Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен почти у 1,3 миллиона жителей королевства.

Великобритания стала пятой страной мира, где количество связанных коронавирусом летальных случаев превысило 50 тысяч. Первое место в этом печальном списке занимают США (более 240 тысяч смертей), Бразилия (свыше 162 тысяч смертей), Индия (127 тысяч смертей) и Мексика (более 95 тысяч смертей).

С 5 ноября в Великобритании вновь ужесточили ограничительные меры в связи с пандемией. В декабре власти планируют начать массовую вакцинацию населения. Причем, как сообщали «ФАКТЫ», даже членам королевской семьи, включая монарха, придется дожидаться своей очереди.

В октябре Испания стала первой в Европе страна, где число зараженных коронавирусом превысило миллион.

Фото Pixabay

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