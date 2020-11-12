Медведи шарахаются: в Японии приступил к работе робот-пугало

В Японии приступил к работе робот-пугало, сконструированный в виде рычащего «чудовищного волка» с горящими красными глазами. Как пишет New York Post, его установили на поле возле городка Такикава — для отпугивания медведей, которых в последнее время часто видели в этих окрестностях.

На кадрах камеры видеонаблюдения видно, что вышедшей из леса медведь, завидев жуткого монстра, в страхе удирает.

Электронный суперволк будет стоять на страже до начала периода спячки косолапых. Потом его уберут, а весной установят заново.

Помимо медведей «волк» действует и против оленей, которые уничтожают урожай. Подобные пугала установлены еще в целом ряде японских городков.





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