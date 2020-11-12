Уникальный розовый бриллиант продали за 26,6 миллиона долларов
На аукционе Sotheby's в Женеве уникальный розовый бриллиант — самый крупный из всех, когда-либо выставлявшихся на торги. Об этом сообщается на странице аукционного дома в Instagram.
Его вес — 14,83 карата. До огранки драгоценный камень, добытый в 2017 году в Якутии, весил 27,85 карата. Лишь один процент от всех добытых розовых бриллиантов имеет массу, превышающую десять карат.
Безупречный овальный бриллиант носит имя «Призрак розы» — в честь одноименного русского балета, премьера которого состоялась в 1911 году с участием Вацлава Нижинского и Тамары Карсавиной.
Покупатель, имя которого не сообщается, заплатил за бриллиант 26,6 миллиона долларов.
NEWSFLASH: This incredibly rare 14.83-carat Fancy Vivid Purple-Pink Internally Flawless Diamond just sold for a record-breaking $ 26.6 million in Geneva! Now thats what you call a rose-tinted result Mined and cut by ALROSA one of the worlds leading diamond producers, The Spirit of the Rose was bought by an anonymous buyer, who placed the winning bid over the phone. Named after a celebrated Russian ballet, the ultra-rare gem was faceted from the largest pink crystal ever mined in Russia, and now holds the world auction record for a purple-pink diamond. Shown here, Specialist and Auctioneer @benoit.repellin brings down the hammer. More info at the link in bio! @SothebysJewels #FestivalofWonder #SpiritoftheRose #SothebysGeneva #Diamond #PinkDiamond #Auctionrecord #geneva
Ранее, как писали «ФАКТЫ», безупречный бриллиант весом более 102 карат установил рекорд на аукционе.
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