Уникальный розовый бриллиант продали за 26,6 миллиона долларов

На аукционе Sotheby's в Женеве уникальный розовый бриллиант — самый крупный из всех, когда-либо выставлявшихся на торги. Об этом сообщается на странице аукционного дома в Instagram.

Его вес — 14,83 карата. До огранки драгоценный камень, добытый в 2017 году в Якутии, весил 27,85 карата. Лишь один процент от всех добытых розовых бриллиантов имеет массу, превышающую десять карат.

Безупречный овальный бриллиант носит имя «Призрак розы» — в честь одноименного русского балета, премьера которого состоялась в 1911 году с участием Вацлава Нижинского и Тамары Карсавиной.

Покупатель, имя которого не сообщается, заплатил за бриллиант 26,6 миллиона долларов.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», безупречный бриллиант весом более 102 карат установил рекорд на аукционе.





175

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter