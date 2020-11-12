За Дзюбу вступились пилоты: в РФ летчики "нарисовали" в небе фаллос

Душевные переживания нападающего футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы, которые он, вероятно, испытал после изгнания из сборной своей страны за видео самоудовлетворения, не дают покоя россиянам: поддержку игроку оказывают не только представители шоу-бизнеса, но и даже летчики!

Такой вывод делает из событий прошедшего дня издание «Взгляд».

По его информации, в среду, 11 ноября, летящий из Москвы в Екатеринбург самолет авиакомпании «Победа» при подлете к Кольцово нарисовал следом радара фаллический символ. При этом в пресс-службе перевозчика не исключили, что таким образом пилот выразил поддержку футболисту «Зенита» Артему Дзюбе.

«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны „Победы“ так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», — цитирует издание заявление пресс-службы.

Еще один ресурс, «Фонтанка», подсчитал предварительные затраты авиакомпании на художества пилота. Издание учло время, проведенное в небе, а также расход авиатоплива Boeing 737. Таким образом, за полчаса пилот-художник налетал на 60 тысяч рублей. По данным онлайн-табло Кольцово, самолет приземлился с 20-минутным опозданием.

Напомним, несколько дней назад в Сети было опубликовано интимное видео с телефона Артёма Дзюбы. В Сети появилось откровенное видео, где нападающий занимается самоудовлетворением в кровати и снимает весь процесс на телефон. Главный тренер сборной России на следующее утро заявил, что игрока не вызовут на сборы национальной команды. Футболист остался без капитанской повязки «Зенита». Дзюбу поддержали многие знаменитости, в том числе Светлана Лобода, Данила Козловский, Иван Ургант, Сергей Лазарев, Наташа Королева, Рита Дакота, Елена Беркова и даже путинские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов. Осудивших футболиста назвали ханжами и моралистами. В свою очередь, Дзюба извинился за то, что допустил слив ролика. Он пообещал, что в будущем никому за него стыдно не будет. Всех поддержавших людей футболист искренне поблагодарил.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после просмотра скандального видео врачи заподозрили у Дзюбы редкую болезнь

Фото: e1.ru

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