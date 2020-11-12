Дело труба: стало известно, почему РФ не сможет использовать "Северный поток-2", даже если достроит его

Дополнительные санкции США в отношении кремлевского проекта «Северный поток-2», на которые позитивно отреагировали в компании НАК «Нафтогаз Украины», не позволят Кремлю ввести в действие свое детище даже в случае окончания его строительства.

В этом агентство Bloomberg заверили три информированных источника, передает УНИАН.

Дело в том, что представители обеих палат Конгресса согласились, что новая порция ограничений будет касаться страховых компаний, а также фирм по технической сертификации. Новые санкции будут прописаны в дополнении к законопроекту об оборонном бюджете, который будет одобрен до конца года.

Издание напоминает, что в прошлом году Вашингтон уже ввел санкции, которые помешали достроить последние 160 километров российского газопровода. Из-за них компания AllSeas Group отказалась предоставлять свой специальный корабль для прокладки трубы на дне Балтийского моря. Новая порция санкций сделает так, чтобы операторы кораблей не смогли получить страховку и технические сертификаты, которые им нужны для работы в акватории Дании.

После отказа AllSeas Group обеспечить специальный корабль для строительства «Северного потока-2», «Газпром» заявил о поисках альтернативы. Москва прислала в Германию собственный корабль «Академик Черский». Не известно, способно ли судно выполнять нужные работы. Как сообщало издание Berliner Zeitung, сейчас на его борту устанавливают специальную рампу для загрузки труб.

Правительство Дании требует, чтобы фирма Det Norske Veritas выдала сертификат о соответствии «Северного потока-2» всем нормам, прежде чем газопровод будет запущен. Об этом сказал старший аналитик Sova Capital Митч Дженнингс.

«Как я понимаю, если сертификация газопровода будет запрещена, его запустить будет очень трудно. Из-за новых санкций „Северному потоку-2“ нужно будет найти такое сертификационное агентство, которое бы хотело попасть под санкции», — заявил он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в октябре Госдепартамент США объявил о решение расширить в ближайшее время санкции против газопровода «Северный поток-2». Позже в Кремле назвали новые санкции со стороны США против российского газопровода «Северный поток-2» рейдерской конкуренцией. В свою очередь, в Германии заявили, что российский газопровод «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на позицию США. Но точной даты этой грандиозной «стройки века» назвать пока что не смогли.

Фото: iz.ru

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